Нижний Новгород, 11 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2572 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 338 166 человек на утро 11 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 185 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 389 854 случая заражения коронавирусом, из них 1484 — за минувшие сутки. 11 224 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, восемь летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 11 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2804 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 335 594 человек на утро 10 марта.

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