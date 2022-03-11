Москва, 11 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Украина планировала удар по российским и белорусским войскам. Об этом 11 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Не мы на них нападали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда ещё мы за два дня были у вас дома», — заявил Лукашенко.

«К сожалению», — отметил Путин.

Президент Белоруссии продолжил, что о провокациях лидеров двух государств предупреждали.

«Мы это, с вами сидели в вертолёте — докладывали постоянно. Они начали! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, — четыре позиции, сейчас покажу вам, карту привёз, — они бы атаковали наши войска Белоруссии и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали это! У нас совесть чиста», — объяснил президент Белоруссии», — указал Лукашенко.