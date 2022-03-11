Донецк, 11 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Главными задачами войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных. Об этом 11 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, на данный момент вопрос с Волновахой на 99% закрыт.

«1%, в чём он заключается: надо разминировать территорию и всё-таки проверить, особенно частный сектор. Потому что те наёмники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались. Их нужно всех найти, выловить и предать суду. Я думаю, это самое главное», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что около 40% территории Донецкой Народной Республики остаётся под контролем Вооружённых сил Украины.

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