Кишинёв, 11 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. События, развернувшиеся на Украине, должны стать «уроком» для властей Молдавии. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

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Он заявил, что приднестровский конфликт необходимо разрешить с помощью компромиссов. Бывший президент считает, что Молдавия и Приднестровье могут объединиться.

«Мы должны понять, что нужно путём диалога найти формулу территориальной интеграции на основе нейтрального статуса, на основе взаимовыгодного решения», — сказал Додон.

Экс-президент отметил, что Кишинёв может дать «хороший сигнал», если будет принят закон о постоянном нейтралитете Молдавии. В то же время Додон дал негативную оценку решению молдавских властей подать заявку на вступление республики в Евросоюз.

Стоит отметить, что в Тирасполе заявку Молдавии на вступление в ЕС восприняли, как основание для оформления независимости Приднестровья на международном уровне.