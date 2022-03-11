Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге с COVID-19 госпитализировали в больницы 222 человека, что на 91 пациента больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 11 марта сообщили в региональном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По статистике за 10 марта, на лечении в медицинских учреждениях с коронавирусом находятся 3520 человек (-367 к уровню предыдущих суток). В отделениях реанимации размещены 358 человек (-4), а лечатся от ковида с применением аппаратов ИВЛ 134 пациента (-6). За сутки количество выписанных из стационаров пополнилось на 319 петербуржцев (+276).

Для лечения ковидных больных в Петербурге развёрнуто 4203 койки. За сутки этот показатель не изменился, как и количество работающих стационаров (13 городских и три федеральных).

На амбулаторном лечении COVID-19, по состоянию на 11 марта, находятся 45 175 больных. За сутки количество домашних пациентов сократилось на 3090 человек. Соблюдают карантин в Петербурге 197 человек (-11).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составляет 0,79. По норме, он не должен превышать единицу. Такой параметр используют для определения количества человек, которых может заразить один человек с ковидом до того, как он уйдёт на изоляцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 2595 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+193). От ковида, как основной причины смерти, за минувшие сутки скончались 40 человек (-1), а выздоровели 13 357 (+2624).