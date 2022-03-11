Париж, 11 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции объявило, что страна приняла 10 000 украинских беженцев, сообщает Ouest-France.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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«10 077 лиц находятся под контролем сотрудников пограничной полиции на территории страны с 25 февраля», — заявила Марлен Скиаппа, исполняющая обязанности министра-делегата по вопросам гражданства в правительстве Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ошибочным решением стало бы упрощение общей процедуры по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом второго дня европейского неформального саммита во Франции.