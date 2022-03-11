Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Пациенты с болезнью почек, получающих замещающую терапию гемодиализом, после COVID-19 дольше сохраняют антитела чем люди без патологий, пришли к такому выводу врачи Клиники высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

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Как выяснилось во время исследования, что пациенты с терминальной стадией заболевания почек, которые получают поддерживающий гемодиализ, которые заболевали ковидом, сохраняют уровень антител IgG и напряженность Т-клеточного иммунитета («клетки памяти») к ковиду на протяжений полугода минимум (исследование длилось полгода, — прим. ред.), в то время как здоровые люди, не прошедшие вакцинацию, быстрее теряли иммунитет к вирусу.

Таким образом люди с заболеванием имеют нетипичную иммунную реакцию. Так как традиционно пациентам с хронической болезнью почек не хватает естественной защиты организма, например, им нужно большее количество прививок от гепатита В.

«Полученные нами результаты обнадеживают. Теперь мы знаем, что пациенты на гемодиализе не теряют иммунную защиту быстрее, чем люди с нормальной функцией почек, и для них не требуется изменять схему вакцинации. Кроме того, можно ожидать, что долговременный иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 в этой уязвимой группе также окажется сопоставимым с общей популяцией», — пояснила заведующая отделением нефрологии и диализа, врач-нефролог, трансфузиолог клиники Екатерина Паршина.