Женева, Швейцария, 11 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с тем, что американская компания Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении российских военных. Об этом официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел сообщила 11 марта на брифинге в Женеве.

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Она рассказала, что обсуждала этот вопрос со своими коллегами. Сотрудники управления по правам человека пообещали, что «поднимут этот вопрос» перед компанией Meta.

«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — сказала Троссел.

Как сообщало ИА REGNUM, администрации соцсетей Facebook и Instagram в некоторых странах не будут блокировать призывы пользователей к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В других случаях подобная «риторика с жестокостью» на платформах Meta запрещена.

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