Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялась акция в поддержку Вооружённых Сил России «Zа Россию». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 11 марта.

Rostov-gorod.ru Акция «Zа Россию»

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Волонтёры раздали горожанам георгиевские ленты, ленты и флажки «Триколор», стикеры с хештегом #ZaРоссию и значки с буквой «Z». Акция прошла у центрального входа в парк имени Горького, а также на улице Пушкинской около Донской государственной публичной библиотеки.

ИА REGNUM сообщало, что утром 24 февраля началась военная спецоперация России по защите Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. За это время проведено три раунда переговоров украинской и российской делегаций, прошедших в Белоруссии, но они не дали желаемого результата.