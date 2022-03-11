Москва, 11 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Правительство России разработало план антисанкционной работы. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений. У нас есть план антисанкционной работы. Его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать в зависимости от развития событий», — заявил Мишустин.

«Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов», — указал он.

По его словам, по некоторым из них работа уже завершена.

«Утверждён перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства, представители которых смогут расчитывать на кредитные каникулы», — пояснил премьер-министр.