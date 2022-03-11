Москва, 11 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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"Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится», — сказал Володин.

Бессменный лидер ЛДПР находится в ЦКБ с коронавирусом и был подключен к ИВЛ. Сейчас он находится в сознании, выведен из медикаментозного сна.

Ближайшее заседание Госдумы может состояться 18 марта.