Анталья, Турция, 11 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. НАТО не станет посылать войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией, заявил 11 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Nato.int Йенс Столтенберг

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По его словам, войска и самолёты альянса на Украину отправлены не будут, поскольку такой шаг способен спровоцировать «полноценную» войну НАТО с Россией. Столтенберг призвал не допустить войны между НАТО и Российской Федерацией.

«Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам», — сказал генсек альянса.