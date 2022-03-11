Москва, 11 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. США и их союзники создали в мировой экономике беспрецедентную ситуацию. Об этом 11 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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"Недружественные действия Соединённых Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации: практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли. Идёт откровенное лоббирование коммерческих интересов», — заявил Мишустин.

«Напряжение проявляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе: это спорт, культура, наука. Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом», — указал он.