Цхинвал, 11 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в мире сказывается на Южной Осетии. Об этом 11 марта заявил на совещании с членами правительства, главами столичной и районных администраций президент республики Анатолий Бибилов.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

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«Цены растут очень быстро, понятно, что это связано с санкциями в отношении России, они в том числе ударили и по самому Евросоюзу, Америке. На нас этот процесс тоже будет сказываться», — сказал Бибилов.

Он поручил минимизировать последствия от сложившейся ситуации. Глава республики отметил, что уже есть случаи необоснованного роста цен.

«Наценка должна быть не более 20%. Не более 10% от таможенной стоимости на лекарственные препараты», — распорядился президент.

Стоит отметить, что после введения антироссийских за спецоперацию по денацификации Украины начался резкий рост цен на газ и топливо для автомобилей в странах Европы и в США.