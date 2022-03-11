Курск, 11 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 75 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 марта зарегистрирован 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 28 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 109 тыс. 896 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 95 тыс. 8 пациентов, в том числе 790 — за последние сутки.

Всего скончались 2323 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.