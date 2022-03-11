Анкара, 11 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. На данный момент можно без проблем приобрести билеты на рейсы авиакомпании Turkish Airlines с вылетом из России. Каких-либо ограничений нет. Об этом сообщил 11 марта источник в турецкой авиаотрасли.

«ВВСС» Самолет Turkish Airlines

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«Информация в СМИ о введении со стороны Turkish AIrlines ограничений для российских авиапассажиров не соответствует действительности», — подчеркнул в беседе с ТАСС собеседник.

По его словам, в настоящее время каких-либо проблем с покупкой билетов на рейсы Turkish Airlines с вылетом из России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) сообщила, что из-за блокировки российских карт системами Visa и Mastercard и сложностей в платёжных цепочках авиакомпания Turkish Airlines проинформировала российских билетных агентов о приостановке продаж билетов на рейсы из Турции в третьи страны.

На данный момент, на глобальном сайте авиакомпании недоступна онлайн-оплата картами Visa и Mastercard российских банков, а также картами «Мир».

Как отмечается в сообщении авиакомпании, в настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из/в РФ.