Краснодар, 11 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. «Горячую» линию для региональных промышленных и обрабатывающих предприятий запустили в Краснодарском крае в целях оперативной помощи в решении возникающих вопросов. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе администрации края. Поручение дано губернатором Вениамином Кондратьевым.

Kremlin.ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

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«Мы постоянно, в ручном режиме ведем мониторинг работы промышленных предприятий в текущих условиях. Новый канал связи позволит также оперативно решать вопросы о поставках сырья и оборудования, отгрузке продукции. При необходимости оператор «горячей линии» подключит к работе специалистов смежных министерств и ведомств», — сказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

«Горячая» линия работает на базе краевого Фонда развития промышленности. По телефону 8−800−500−27−28 по будням с 09:00 до 18:00 можно получить информацию по импортозамещению сырья и оборудования, кооперации производителей в новых экономических условиях, а также консультацию о действующих и новых мерах господдержки в крае и на уровне федерации.

В пресс-службе отметили, что на региональном уровне готовятся меры поддержки для предпринимателей. Ранее губернатор Краснодарского края дал поручение к 15 марта сформировать план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе.