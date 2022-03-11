Москва, 11 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, ограничивающий доступ к информации о компаниях из России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они могут не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если это требуется в силу действующего регулирования.

При этом соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в Банк России в установленном порядке.

Совфед обсудит проект закона на заседании 11 марта. Мера направлена как ответ на санкции.