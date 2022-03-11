Магас, 11 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ингушетии собрали и отправили для беженцев из Донбасса 30 тонн гуманитарного груза. Он доставлен в Ростовскую область, где созданы пункты временного размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Портал республикаадыгея.рф Гуманитарная помощь жителям Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В двух большегрузах теплая одежда, одеяла, постельное белье, матрацы, предметы первой необходимости, стройматериалы, в том числе пиломатериалы, рубероид, шифер, гвозди. Все это пригодится для обустройства потерявших дома беженцев из ДНР и ЛНР.

«Наша задача сделать все возможное, чтобы их пребывание на территории России оказалось комфортным. По мере необходимости будем продолжать собирать гуманитарную помощь», — приводит пресс-служба слова Магомета Алисханова — руководителя фракции партии «Единая Россия» в Народном собрании Ингушетии.

Читайте также: Ингушетия готовит к отправке в Донбасс третью партию гуманитарного груза