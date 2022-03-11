В Узбекистане за сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом
Ташкент, 11 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«Это на 56 случаев больше, чем днём ранее», — говорится в сообщении.
Самое большое количество случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ташкенте — 37 и Ташкентской области — 23. В других регионах выявлено 3 и менее случаев.
Кроме того, у четырех человек в стране 10 марта была подтверждена пневмония.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане с марта 2020 года превысило 237 тысяч.