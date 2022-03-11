Москва, 11 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», — сказал Песков.

По его словам, все позиции России известны, чётко сформулированы и переданы представителям Украины, и в ответ российские переговорщики ждут «встречных формулировок».