Москва, 11 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Возможностей для дефолта в России не существует, заявил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Отвечая на вопрос журналистов о возможности дефолта, Песков рассказал, что фактически как таковых условий для этого не существует.

Ранее вероятность дефолта в России не стали исключать в Международном валютном фонде (МВФ).

«Что касается дефолта [России], этот сценарий более не представляется невероятным», — заявила телеканалу СNBC глава МВФ Кристалина Георгиева.