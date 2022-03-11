Москва, 11 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Хозяева Meta действуют не вынужденно, не по указанию правительства США, а что называется по велению души, а точнее мелкой подлой душонки, источающей ненависть ко всему что связано с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Нельзя быть чуть-чуть фашистом или временно мерзавцем. Вы или разделяете нацистские взгляды, либо их отвергаете, либо у вас есть понятие о добре и чести, либо вы считаете возможным их выключать в зависимости от обстоятельств. С этой точки зрения Цукерберг и им подобные проявили себя как полноценные стопроцентные патентованные фашисты и мерзавцы», — рассуждает Миронов.

Решение Meta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, будет обсуждаться с компанией, заявило управление комиссара ООН по правам человека.