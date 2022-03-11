Москва, 11 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В ходе заседания Совбеза РФ речи о добровольцах с территории России для участия в спецоперации в защиту ДНР и ЛНР не шло. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович [Шойгу] в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии. Соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал Песков.

Он уточнил, что, по крайней мере, о таких планах на заседании ничего «не звучало».