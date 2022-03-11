Москва, 11 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономике с членами правительства поддержал предложение ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, уходящих из России. При этом он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству.

Пресс-служба «Партии Дела» Алексей Лапушкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

Президент Российской Федерации занял крайне взвешенную и продуманную позицию по вопросу внешнего управления на иностранных предприятиях, которые останавливают работу в России. Так считает секретарь Федсовета «Партии дела», кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

«Владимир Путин озвучил главное — мы готовы к открытому, транспарентному сотрудничеству со всеми нашими иностранными экономическими партнерами. Президент понимает, что на западный бизнес оказывается определённое политическое давление, поэтому к вопросу введения внешнего управления, как он и заявил, нужно подходить взвешено, без какой-либо кампанейщины и создать условия для продолжения работы всех иностранных компаний, которые не хотят рвать отношения с Россией. Необходимо понимать, что западный бизнес является нашим потенциальным союзником для прорыва санкционной блокады», — заявил политик.

Алексей Лапушкин также отметил, что «санкционный угар» западных политиков однозначно закончится, нам же сейчас необходимо проявить выдержку.