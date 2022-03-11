Екатеринбург, 11 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 10 марта в COVID-центры региона поступили еще 227 человек. Днем ранее этот показатель составил 290, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По состоянию на 11 марта в стационарах находятся 435 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 2812 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 181 гражданин.

С начала пандемии в регионе выявили 395 616 носителей коронавируса. В том числе 2263 случая заражения за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 401. За последние сутки зарегистрировали 8 случаев смерти от ковида.