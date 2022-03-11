Женева, Швейцария, 11 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В настоящее время в страны, расположенные рядом с Украиной, прибыли 2,5 млн беженцев. Об этом сообщили в Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Число беженцев с Украины — трагически — достигло 2,5 млн», — написал 11 марта на своей странице в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его информации, ещё 2 млн человек являются перемещёнными лицами внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ЮНИСЕФ, с Украины эвакуировали 1 млн детей.