Донецк, 11 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по поселку Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 11 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», — сообщает СЦКК в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поселок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся обстрелу украинских боевиков с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм.

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