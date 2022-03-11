Стокгольм, 11 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Улица Йорвелла в Стокгольме, где в настоящее время расположено посольство Российской Федерации, в ближайшее время может быть переименована. Предлагается, чтобы название улицы было изменено в знак «солидарности с Украиной». Об этом 11 марта сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Вопрос был включен в повестку дня после соответствующего предложения Молодежной организации «Либералов». Он будет рассмотрен уже 14 марта.

«Очень надеюсь, что мы скоро примем решение», — заявил Йоаким Ларссон («Умеренные») из Градостроительного совета Стокгольма.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.