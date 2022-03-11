Киев, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Вопрос об окончательном крахе Украины в настоящее время является только вопросом времени. Такое мнение 11 марта высказал депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь!» («ОПЗЖ») Илья Кива в своем телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

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"В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это вопрос только теперь времени», — написал он в своем сообщении.

Также Кива отметил, что завтра жители Украины будут «проклинать и рвать на куски», тех, кого они сегодня называют своими героями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады от фракции «ОПРЖ» Илья Кива высказал мнение о том, что Владимир Зеленский уже давно находится за пределами Украины и «продолжает записывать свои воззвания» из-за границы.