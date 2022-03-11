Киев, , 12:12 — REGNUM Владимир Зеленский уже давно находится за пределами Украины и «продолжает записывать свои воззвания» из-за границы. Такое мнение 11 марта высказал депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь!» Илья Кива в своем телеграм-канале.

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«Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания», — написал он в своем сообщении.

Также Кива указал на то, что лидер стран Запада «только имитируют поддержку» Украины и делают это в первую очередь «для своего избирателя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что западные страны совершили ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.