Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыло ещё более 8 тыс. мирных жителей, экстренно эвакуированных из республик Донбасса. Об этом 11 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса действует режим ЧС. Об эвакуации мирного населения было объявлено вечером 18 февраля 2022 года.