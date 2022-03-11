Мадрид, 11 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Евросоюз примет все меры к тому, чтобы в экономике России произошёл коллапс. Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 11 марта в интервью телекомпании Television Espanola.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

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По его словам, ещё не всё сделано для отключения российской экономики от европейской, а значит, и от мировой экономики. Так, ранее испанские власти предложили не пускать российские суда в порты Европы.

«ЕС примет все необходимые меры, чтобы добиться экономического коллапса России», — сказал Альбарес.

Он добавил, что ещё «остаётся место» для мер против российских олигархов. Это энергетическая сфера, где, однако, нужно соблюдать осторожность, чтобы не подвести собственных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада продолжают обсуждать и вводить ограничения против России в связи с проведением на Украине специальной военной операции.

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