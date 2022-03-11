Стокгольм, 11 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. После начала спецоперации Российской Федерации на Украине партийное руководство «Шведских демократов» более не выступает против вхождения Швеции в состав НАТО. Об этом 11 марта в эфире телеканала SVT заявил лидер партии Йимми Окессон.

Шведские демократы. Логотип

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Политик заявил, что вопрос будет рассмотрен на предвыборной конференции «Шведских демократов», которая состоится на этих выходных.

«Переход от категорического «нет» к всецелому «за» не может вызывать доверия. В этой связи я, как консерватор, считаю, что надо быть осторожными в этом процессе. Но я не исключаю, что в конце концов мы окажемся в НАТО», — заявил Окессон.

Он также отметил, что Швеция не может быть вне НАТО, если в альянс вступит соседняя Финляндия.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.