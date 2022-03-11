Москва, 11 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Доверие к декларируемым принципам нейтральности и свободы слова американской компания Meta, являющейся владельцем социальных сетях Facebook и Instagram, подрываются такими ее действиями, как разрешение ею призывов к насилию в отношении военных России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.

Цитата из видео на YouTube Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta

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»Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — написал ранее 11 марта представитель указанной компании Энди Стоун на своей странице в соцсети Twitter.

При этом еще в 2017 году Meta обвинялась в неконтролируемом распространении контента, направленного против рохинджа (мусульманского меньшинства в Мьянме), а 2021 году допустила призыв к насилию в отношении народа, населяющего штат Тыграй в Эфиопии, который в итоге стал жертвой этнической чистки.

Кроме того, в конце февраля нынешнего года компания временно сняла запреты на восхваление неонацистского украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь же американский IT-гигант снимает запрет на публикацию призывов к насильственным действам в отношении российских солдат, что свидетельствует о то, что это решение является исключительно политическим и продиктовано полномасштабной информационной войной, ведущейся против России.

В результате становится очевидно, что компания Meta уже давно не придерживаются принципа нейтральности и свободы слова, и сама решает, кому давать слово, а кому заткнуть рот.

Во то же время, бизнес-модель корпорации Цукерберга изначально строилась на принципе «рост любой ценой», и сегодняшнее решение это еще раз доказывает, так как чем больше ненависти в указанных соцетях, тем выше пользовательское вовлечение, и, как следствие, больше денег они зарабатывают на рекламе.

Кроме того, своей поддержкой националистических формирований на Украине и поддерживаемого последними киевского режима, компания из орудия информационной войны фактически превращается в настоящего сторонника национализма и пособника нацизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что корпорация Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, должна официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях. Такое требование выдвинул Роскомнадзор.