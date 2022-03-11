Стокгольм, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Полиция Швеции передаст Украине бронежилеты, дроны и бинокли. Об этом 11 марта на пресс-конференции объявил министр юстиции и внутренних дел королевства Морган Йоханссон, передает новостной портал Omni.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы достали огромное количество материалов и снаряжения … которые были у них на складах и которые в противном случае были бы выброшены», — заявил Йоханссон.

Точная дата передачи помощи Украине не известна. Однако министр Йоханссон заявил, что произойдет «в ближайшее время».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.