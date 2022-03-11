Столтенберг: нельзя допустить войны НАТО с Россией
Анталья, Турция, 11 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом не допустить войну между НАТО и Россией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Йенс Столтенберг
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Он заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. По его словам, такое развитие событий может привести к ещё большим жертвам, чем сейчас.
«В июне в Мадриде будут приняты важные решения для сдерживания», — заявил Столтенберг в комментарии турецким СМИ.