Анкара, 11 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Североатлантический альянс ждет от всех своих союзников введения санкций против России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN Turk.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

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По его словам, он передал эту позицию министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Он также отметил, что ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией.