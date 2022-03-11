Москва, 11 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 2 233 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 519 398 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 718 243.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 58 человек.