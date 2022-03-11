Ещё 58 человек стали жертвами COVID-19 в Москве
Москва, 11 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 58 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 57.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 060 человек.