Казань, 11 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Татарии вторую неделю подряд фиксируют снижение темпов заболеваемости COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев инфицирования снизилось на 41%, сообщила 11 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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С ее слов, жителям Татарии не стоит ждать в ближайшее время отмены оставшихся антиковидных ограничений.

«Несмотря на то, что наблюдается снижение темпов заболеваемости респираторными инфекциями, эпидемиологический сезон в республике длится до конца марта. Только после его завершения стоит ожидать очередных послаблений», — добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за сутки подтвердили 638 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 146 пациентов.

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