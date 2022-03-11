В Татарии за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 41%
Казань, 11 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Татарии вторую неделю подряд фиксируют снижение темпов заболеваемости COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев инфицирования снизилось на 41%, сообщила 11 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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С ее слов, жителям Татарии не стоит ждать в ближайшее время отмены оставшихся антиковидных ограничений.
«Несмотря на то, что наблюдается снижение темпов заболеваемости респираторными инфекциями, эпидемиологический сезон в республике длится до конца марта. Только после его завершения стоит ожидать очередных послаблений», — добавила Авдонина.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за сутки подтвердили 638 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 146 пациентов.
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