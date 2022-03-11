Кишинёв, 11 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 4983 исследований выявили 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 507 028 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 488 198 человек, в том числе 1547 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 585 пациентов с COVID-19, в том числе 85 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 333 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 459 заражений коронавирусом в результате проведения 5799 тестов. Врачи выписали за сутки 539 человек, умерли 15 пациентов с COVID-19.