Москва, 11 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении спецоперации на Украине.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Шойгу вручил звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу».

По словам главы Минобороны, все награжденные достойно выполнили долг. Шойгу поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — отметил министр.