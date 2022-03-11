Москва, 11 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Истоки нынешнего противостояния следует искать во взаимоотношениях стран Запада и России. Об этом в письме исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей (ВСЦ) протоиерею Иоанну Сауке указал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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»Когда наступили 1990-е годы, России было обещано, что её безопасность и достоинство будут уважаться. Однако со временем силы, открыто рассматривающие Россию как врага, вплотную подошли к её границам, — добавил патриарх. — Страны блока НАТО наращивают год за годом, месяц за месяцем свою военную мощь, не обращая внимания на опасения России, что это оружие однажды повернется против неё».

»Вы знаете, что конфликт начался не сегодня. Убеждён, что виновники его — не народы России и Украины, которые вышли из единой Киевской купели Крещения, объединены общей верой, общими святыми и молитвами, связаны единой общей исторической судьбой», — добавил патриарх Кирилл.

По его словам, виной тому «политические силы, ставящие своей целью сдерживание России», которые попытались «сделать врагами братские народы — русских и украинцев».

«Они не жалели ни сил, ни средств, накачивая Украину оружием и военными инструкторами. Но самое страшное — это не оружие, а попытка «перевоспитания», ментальной переделки украинцев и живущих там русских во врагов России», — указал патриарх.

Начавшийся в 2014 году после госпереворота на Украине вооружённый конфликт в Донбассе стал частью большой геополитики, главной целью которой является ослабление России, добавил он.

«Теперь руководители западных государств накладывают такие экономические санкции на Россию, которые нанесут вред всем. При этом они, не стесняясь, говорят, что стремятся принести страдания не только руководителям или военачальникам России, а именно русскому народу. Невиданными темпами распространяется по западному миру русофобия», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах — из-за отказа закрыть небо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».