Стокгольм, 11 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За последние пару недель «угроза» Швеции со стороны Российской Федерации якобы значительно возросла. Об этом 10 марта заявил на пресс-конференции начальник оперативного отдела вооруженных сил Швеции Микаэль Клаессон, передает новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

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«Существуют некоторые возможные ответные реакции со стороны России, которые могут быть направлены против Швеции. Российский набор инструментов включает в себя операции по осуществлению влияния, дискредитацию важных людей… и многое другое», — заявил высокопоставленный военный.

По его словам, одним из нескольких тревожных факторов является тесное сотрудничество Белоруссии и России во время проведения специальной операции на территории Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.