Донецк, 11 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) устроили обстрел населённого пункта Старомихайловка Донецкой Народной Республики, сообщили 11 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

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По информации представительства, украинские войска выпустили по населённому пункту две мину калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР, в том числе с помощью установок «Град».