Версаль, Франция, 11 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. «Европейский фонд мира» удвоит военную помощь Украине от ЕС и доведёт её до 1 млрд евро. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 11 марта, прибыв на саммит ЕС в Версале.

European Parliament Жозеп Боррель

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Он отметил, что страны Европейского союза выделили €500 млн, чтобы поддержать Украину. Европейский фонд добавит такую же сумму.

«Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Боррель предложил создать «Европейский фонд мира», чтобы финансировать военные операции ЕС за рубежом.

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