Москва, 11 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на поддержку строительной сферы, нормы также регулируют ряд положений в ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Совфед обсудит закон на заседании также 11 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Нормы позволят в 2022 году определить дополнительные механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие процедуры разработки и согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, осуществления строительства объектов капитального строительства, предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Рассматриваем эти нормы как экстра исключительные», — заявила замглавы Минстроя Светлана Иванова.

По мнению министерства, необходимо максимально упростить процедуры согласования градостроительной документации, что ускорит застройку и «спасет» деньги инвесторов.

В ходе дискуссии парламентарии выразили возмущение тем, что насаживается точечная застройка, игнорируется позиция граждан по строительству, что вызовет волну возмущения. Под угрозой оказываются объекты культурного наследия.

Новые меры должны предприниматься не в ущерб контролю, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правильно было бы осознать тем, кто готовит законопроект, тем, кто выступает, речь идет о поддержке экономики, граждан, создании условий для бизнеса, но не о сворачивании процедур, которые защищают права граждан, исполняются экологические нормы, соблюдается парламентский контроль, прозрачность процедур», — сказал Володин.

Устанавливаются дополнительные полномочия правительства в области начисления и уплаты штрафных санкций в случаях неполного и несвоевременного внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Кроме того, правительство определит особенности начисления и уплаты пени в случае просрочки исполнения обязательства по установке, замене и эксплуатации приборов учета.