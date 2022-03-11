Стокгольм, 11 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 10 марта правительство Швеции приняло историческое решение — уровень расходов на оборону должен отныне составлять 2% ВВП страны. В интервью газете Expressen от 11 марта своим комментарием поделился министр финансов страны Микаэль Дамберг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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По его словам, сообщение о том, что оборонный бюджет Швеции будет увеличен, является необходимой мерой.

«Я всегда скептически относился ко всему, что говорит и делает Россия», — заявил Дамберг.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.