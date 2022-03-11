Москва, 11 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции России на Украине.

Mil.ru Сергей Шойгу

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Министр вручил звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу». Среди получивших награды оказались прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко, которые получили осколочные ранения, спасая российских военнослужащих под огнём националистов.

Медали «За отвагу» получили прапорщик Арсалан Мункуев и сержант Игорь Видельский за смелые и решительные бои с украинскими националистами.